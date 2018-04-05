«Демократическая партия» Италии уходит в оппозицию

Четверг, 05 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

«Демократическая партия» Италии уходит в оппозицию

Руководство партии не видит возможности сотрудничества с правыми силами, победившими на парламентских выборах.

«Демократическая партия» Италии уходит в оппозицию, заявил исполняющий обязанности ее генерального секретаря Маурицио Мартина. Об этом сообщает портал Europa Press.

5 апреля руководство партии провело встречу с президентом страны Серджио Маттареллой, после которой объявило о своем решении. Партия не намерена участвовать ни в одной из возможных коалиций в будущем правительстве страны, пишет regnum.ru.

«Негативный для нас результат парламентских выборов не позволяет нам сформулировать предложение правительства, которое нас бы устроило», - сказал Мартина.

Маурицио Маттарелла призвал победившие партии «Движение пять звезд» и «Лига севера», которая является движущей силой правоцентристской коалиции, дать четко понять стране, могут ли они предложить вариант работоспособного правительства.

До этого времени высказывались предположения, что «Демократическая партия» сможет принять участие в коалиционном правительстве, хотя ее бывший лидер Маттео Ренци это отрицал.

На парламентских выборах демократы набрали 22% голосов, что стало для них поражением. Такой результат вынудил Маттео Ренци уйти в отставку. С 2014 по 2016 годы он являлся председателем Совета министров Италии.

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