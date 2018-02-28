Дэнни Де Вито удостоен высшей госнаграды Италии

О чем через свой Twitter уведомил консул Италии в Лос-Анджелесе Антонио Верде. Отметив, что Де Вито удостоен одной из высших наград своей исторической родины.

«Дэнни Де Вито, один из популярнейших артистов мирового кино, станет Великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», - написал Верде. Поясняя, что награда будет официально вручена актеру 2 марта в Лос-Анджелесе - на церемонии открытия фестиваля итальянского кино.

Дэниел Майкл «Дэнни» Де Вито-младший родился 17 ноября 1944 года в Нептьюне, США. Окончил Уилфредскую парикмахерскую академию, до кино работал парикмахером, пишет rg.ru.

Кинодебют - 1970 год, драма «Хрупкие мечты». Среди наиболее ярких образов: Мартини в «Пролетая над гнездом кукушки», диспетчер Луи Де Пальма в сериале «Такси» («Золотой глобус» и «Эмми»), Ральф в «Романе с камнем», Пингвин в «Бэтмен возвращается».

В 1992 году создал собственную компанию Jersey Films, выступив исполнительным продюсером «Криминального чтива» Тарантино.

Как режиссер снял, в частности, культовые черные комедии «Убить Смучи» и «Сбрось маму с поезда», «Матильду» - по книге Роальда Даля.