Деревню для котиков построят в Турции

Поселение займет 600 квадратных метров неиспользуемой земли. Перед тем как разместить в нем бездомных животных, их обследуют в муниципальном приюте и стерилизуют. Специальный персонал будет ежедневно обеспечивать котов водой и едой.

Проект нацелен на улучшение условий жизни кошек, живущих на улицах. Желающие завести домашнего питомца смогут приехать в деревню и выбрать себе котика.

Как передает Haberturk, домики в поселении возведут в виде бунгало на одного или нескольких животных. Между ними сделают удобные для котов проходы. На территории деревни также будут игрушки. Активисты отмечают, что в случае успеха проект можно будет распространить и на другие регионы.