Дешевая косметика оставила белую девушку черной

Пятница, 25 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дешевая косметика оставила белую девушку черной

Кожа студентки Джессики Кларк из Уолсенда, Великобритания, окрасилась в темно-коричневый цвет после использования дешевого тонирующего средства.

Девушка рассказала, что на протяжении пяти лет она раз в неделю пользуется подобными бьюти-продуктами, но такого эффекта не было никогда.

23-летняя Кларк нанесла мусс марки St Moriz’s darker than dark («темнее темного») на лицо и тело вечером, чтобы придать коже оттенок легкого загара, а на утро она была похожа на чернокожую. «Я не могла разглядеть своего лица! Там были только глаза и зубы. Я отправила фотографию друзьям, они были в шоке, но очень смеялись», - пожаловалась Кларк.

Студентка провела полтора часа в ванной, безуспешно пытаясь стереть мусс. Вода окрасилась в черный цвет, но четырехдолларовое средство так и осталось на коже.

В таком виде Кларк пришлось идти на лекции, после чего она вернулась домой и снова попыталась смыть чрезмерный загар со своего тела. На этот раз ей удалось добиться желаемого эффекта, который настолько понравился девушке, что она заказала еще две упаковки мусса St Moriz’s.

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