Десятки людей погибли в Кемерове

Понедельник, 26 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Десятки людей погибли в Кемерове

Жертвами пожара в торговом центре уже стали 40 человек. 

Информация о том, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, стала поступать около 14:00 в воскресенье, 25 марта. По предварительным данным, возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где находятся в том числе кинотеатр и детский развлекательный центр. Сотрудники экстренных служб сразу же перекрыли движение транспорта в районе места происшествия.

По словам источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать детская шалость. «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик. Не исключено, что это произошло в результате шалости с огнем», - сказал источник. Он добавил, что в настоящее время эта версия рассматривается наравне с остальными.

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