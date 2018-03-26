Десятки людей погибли в Кемерове

Информация о том, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, стала поступать около 14:00 в воскресенье, 25 марта. По предварительным данным, возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где находятся в том числе кинотеатр и детский развлекательный центр. Сотрудники экстренных служб сразу же перекрыли движение транспорта в районе места происшествия.

По словам источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать детская шалость. «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик. Не исключено, что это произошло в результате шалости с огнем», - сказал источник. Он добавил, что в настоящее время эта версия рассматривается наравне с остальными.