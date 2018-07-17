Дети иностранцев смогут получить гражданство Португалии за два года

Единственное требование - один из родителей должен жить в Португалии не менее пяти лет (пусть даже незаконно) и ребенок должен иметь местное начальное или среднее образование. К тому же, несмотря на сокращенный срок, иностранным детям все равно придется пройти стандартную процедуру регистрации, что и местным гражданам для получения португальского паспорта или карты гражданина, сообщает The Portugal News Online.

В законодательстве, которое в настоящее время претерпело восьмую реформу с момента введения в 1981 году, также говорится, что иностранцы, которые прожили в Португалии пять лет, могут подавать заявления на ПМЖ. Но теперь родители могут получить португальское гражданство через своих детей.

Они должны будут представить доказательства того, что проживали в Португалии, по крайней мере, пять лет, пусть даже на незаконных основаниях.

Вместе с тем, любой заявитель, который был приговорен к трем годам лишения свободы, не сможет получить гражданство. Но жителям из португалоязычных стран больше не потребуется проходить тест на знание языка.

Изменения в закон были внесены в связи с тем, что организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о том, что число иностранных резидентов, прибывающих в Португалию, выросло до самого высокого показателя с 2010 года.

Последние имеющиеся данные демонстрируют, что 47 000 иностранцев приехали в страну в 2016 году, что на 24% больше, чем в 2015 году. При этом около 400 000 зарубежных граждан проживали в Португалии в 2016 году. Организация также пояснила, что более половины иностранных резидентов - граждане ЕС, число которых выросло на 40% всего за два года в основном благодаря благоприятному налоговому режиму. Большинство из них - из Франции, Италии и Великобритании, пишет news.rambler.ru.

29 000 иностранцев получили португальское гражданство в 2016 году, что на 30% больше, чем в 2015 году. Это - одно из доказательств того, что кризис в Португалии закончился, и страна стремительно развивается.