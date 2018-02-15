Девочку португальского происхождения все-таки убили

Она считалась пропавший без вести с августа 2017 года.

После более чем шестимесячного полицейского расследования останки тела Маэлис были найдены специализированными поисковыми отрядами с собаками - ищейками человеческих останков в лесополосе в горном массиве Шартрез в Альпах, в 85 км от Лиона и в часе езды от Пон-де-Бовуайзине, Франция, где ее в последний раз видели живой.

Прокурор Гренобля Жан-Ив Кокиллат подтвердил на пресс-конференции, что «полицейские, несмотря на снег, смогли локализовать останки девочки, включая череп и крупную кость, в небольшом овраге».

В ходе полицейского расследования в багажнике автомобиля Нордаля Леланде, 34-летнего бывшего военнослужащего и одного из главных подозреваемых, была обнаружена микро-капля крови, соответствующая ДНК Маэлис.

Задержанный находился в КПЗ, по подозрению в похищении, с 31 августа, но лишь на днях решил сотрудничать со следствием и признаться в совершении преступлении, указав примерное местонахождение трупа. До этого подозреваемый категорически отрицал любую причастность к исчезновению девочки, хотя все показания указывали на его виновность.

«Нордаль признался в убийстве девочки во время свадебной вечеринки, но не пояснил, как он это сделал, заявив, что расскажет только после того, как будет найдено тело, а также подчеркнул, что его действия не были преднамеренными и что он раскаивается и сожалеет о произошедшем», - отметил прокурор.

Нордаль признался, что после убийства он отвез тело девочки к месту возле дома своих родителей и спрятал его, а затем вернулся на свадьбу, «сохраняя самообладание». Позднее мужчина перевез труп в своем багажнике в горный район, где он и был теперь найден.

Маэлис Араужу пропала в ночь с 26 на 27 августа, когда присутствовала, вместе со своей семьей, на свадьбе в бальном зале Пон-де-Бовуайзин, городка с населением около 3500 человек . По вызову матери на место выехала полиция и организовала поисково-спасательную операцию, в то время как 180 гостей дали показания.

Подозреваемыми были признаны двое мужчин: Леланде и 24-летний молодой человек, который работал в окрестностях. Последний был задержан, но через два дня освобожден из-за отсутствия конкретных доказательств. Леланде заявил властям, что не отлучался с вечеринки, но показания других гостей подтвердили обратное, включая его отсутствие в промежуток времени, когда девочка пропала. После осмотра машины Леланде подозрения усилились. Теперь остается узнать, как все произошло.