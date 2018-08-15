Девушка обругала жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо

«Любимый человек сделал мне предложение и подарил кольцо из белого золота с бриллиантом. Я была очень счастлива и воодушевлена, но меня разочаровал его размер. Первое слово, которое пришло на ум, когда я увидела кольцо — "маленькое". Обычно он очень щедр. Но он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (107 тысяч рублей). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше», — написала девушка в посте на платформе Mumsnet.

Она добавила, что предпочла бы выбирать кольцо вместе, чтобы оно нравилось обоим партнерам. «Это украшение, которое я буду носить каждый день всю жизнь, и я должна любить его. Но я не могу», — пожаловалась невеста.

Многие пользователи ресурса поддержали ее и посоветовали признаться жениху и попросить выбрать другое кольцо.