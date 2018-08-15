Девушка обругала жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо

Среда, 15 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Девушка обругала жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо

Девушка обругала своего жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо после того, как случайно обнаружила чек на его покупку.

«Любимый человек сделал мне предложение и подарил кольцо из белого золота с бриллиантом. Я была очень счастлива и воодушевлена, но меня разочаровал его размер. Первое слово, которое пришло на ум, когда я увидела кольцо — "маленькое". Обычно он очень щедр. Но он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (107 тысяч рублей). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше», — написала девушка в посте на платформе Mumsnet.

Она добавила, что предпочла бы выбирать кольцо вместе, чтобы оно нравилось обоим партнерам. «Это украшение, которое я буду носить каждый день всю жизнь, и я должна любить его. Но я не могу», — пожаловалась невеста.

Многие пользователи ресурса поддержали ее и посоветовали признаться жениху и попросить выбрать другое кольцо.

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