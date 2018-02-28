Девушка похудела на 96 килограммов из-за конфуза в самолете

Среда, 28 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Девушка похудела на 96 килограммов из-за конфуза в самолете

Австралийка похудела на 96 килограммов после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете.

Во время рейса Брисбен - Мельбурн 27-летняя Сара Тохи хотела покормить новорожденную дочь, но избыточный вес не давал ей возможности пошевелиться, и двух удлинителей для ремня безопасности оказалось недостаточно. Она попросила стюардессу принести третий удлинитель. Осуждающие взгляды бортпроводницы и других пассажиров настолько задели Сару, что она решила начать борьбу с лишним весом.

«Это было ужасно, я чувствовала себя плохой матерью. Из-за своего огромного тела я даже не могла покормить ребенка. Все так смотрели на меня, что мне хотелось плакать», - рассказала австралийка.

После рейса Тохи, которая весила 150 килограммов, купила абонемент в спортзал и села на диету. За три года она похудела до 54 килограммов. До этого Сара выпивала три литра «Кока-Колы» и выкуривала более 40 сигарет в день. «Я не могла выполнять элементарные повседневные мелочи. Часто мебель ломалась подо мной, не выдерживая веса. Еда заполняла пустоту внутри меня, я заедала свои эмоции», - говорит девушка.

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