Девушке прислали лохмотья вместо одежды
Интернет-магазин британского бренда Pretty Little Thing прислал девушке шорты, которые сильно отличались от предлагаемых на их сайте.
18-летняя Люси Кирни из Белфаста, Северная Ирландия, заказала белые летние шорты без каких-либо дырок и потертостей. Однако вещь, которую она получила вместо своего заказа, оказалась разодранной в клочья. Короткие шорты были изрезаны со всех сторон, а по краям штанин свисали куски ткани и сбившиеся в пучки нитки.
«Когда я распаковала шорты, они меня смутили. Казалось, их искромсал медведь!» - рассказала девушка.
20-долларовые шорты выглядели настолько пошло, что отец Кирни запретил дочери выходить в них из дома.
Покупательница вернула заказ отправителю.
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