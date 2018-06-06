Девушке прислали лохмотья вместо одежды

Среда, 06 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Девушке прислали лохмотья вместо одежды

Интернет-магазин британского бренда Pretty Little Thing прислал девушке шорты, которые сильно отличались от предлагаемых на их сайте.

18-летняя Люси Кирни из Белфаста, Северная Ирландия, заказала белые летние шорты без каких-либо дырок и потертостей. Однако вещь, которую она получила вместо своего заказа, оказалась разодранной в клочья. Короткие шорты были изрезаны со всех сторон, а по краям штанин свисали куски ткани и сбившиеся в пучки нитки.

«Когда я распаковала шорты, они меня смутили. Казалось, их искромсал медведь!» - рассказала девушка.

20-долларовые шорты выглядели настолько пошло, что отец Кирни запретил дочери выходить в них из дома.

Покупательница вернула заказ отправителю.

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