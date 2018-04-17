Дина Аверина завоевала два золота на КМ в Италии
Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Она стала лучшей в упражнениях с лентой и мячом. Также у Дины Авериной серебро в упражнениях с обручем.
Ее сестра Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с лентой, пишет russian.rt.com.
У израильтянки Линой Ашрам золото в упражнениях с булавами.
Ранее женская сборная России заняла третье место в соревнованиях в групповом многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
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