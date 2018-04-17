Дина Аверина завоевала два золота на КМ в Италии

Она стала лучшей в упражнениях с лентой и мячом. Также у Дины Авериной серебро в упражнениях с обручем.

Ее сестра Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с лентой, пишет russian.rt.com.

У израильтянки Линой Ашрам золото в упражнениях с булавами.

Ранее женская сборная России заняла третье место в соревнованиях в групповом многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.