Директор школы запретил ученикам заводить отношения

Среда, 24 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Директор школы запретил ученикам заводить отношения

Директор одной из престижных частных школ Уэльса запретил ученикам заводить отношения, пригрозив за это исключением.

Об этом пишет Daily Post со ссылкой на письмо директора школы города Ритин Тоби Белфилда (Toby Belfield) .

Белфилд написал, что «сильно не одобряет», когда ученики с кем-то встречаются, так как это отвлекает их от учебы. Он, по его словам, собирается составить список учеников, у которых есть пара, все они «должны будут поискать новую школу в сентябре».

Также Белфилд планировал написать им разгромные рекомендательные письма для института. Он завершил письмо фразой: «Школа не место для романтических отношений».

После публикации письма в газете Белфилд немного изменил свою позицию: «Если у ученика отличная успеваемость, то я не буду подрывать его шансы на поступление в институт и писать плохое письмо из-за отношений с противоположным полом». Кроме того, он добавил, что не намерен исключать влюбленных школьников, а «даст им возможность пересмотреть их положение». Директор верит, что дети и их родители сделают правильный выбор и поставят образование на первое место.

Белфилд разослал письмо всем ученикам в возрасте 15-17 лет. Он считает, что действовал в интересах родителей, так как ученики с романтическими отношениями, по его опыту, начинают учиться хуже. Директор рассказал, что у него была школьная любовь, однако заметил, что в его время поступить в институт было проще.

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