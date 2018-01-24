Директор школы запретил ученикам заводить отношения

Об этом пишет Daily Post со ссылкой на письмо директора школы города Ритин Тоби Белфилда (Toby Belfield) .

Белфилд написал, что «сильно не одобряет», когда ученики с кем-то встречаются, так как это отвлекает их от учебы. Он, по его словам, собирается составить список учеников, у которых есть пара, все они «должны будут поискать новую школу в сентябре».

Также Белфилд планировал написать им разгромные рекомендательные письма для института. Он завершил письмо фразой: «Школа не место для романтических отношений».

После публикации письма в газете Белфилд немного изменил свою позицию: «Если у ученика отличная успеваемость, то я не буду подрывать его шансы на поступление в институт и писать плохое письмо из-за отношений с противоположным полом». Кроме того, он добавил, что не намерен исключать влюбленных школьников, а «даст им возможность пересмотреть их положение». Директор верит, что дети и их родители сделают правильный выбор и поставят образование на первое место.

Белфилд разослал письмо всем ученикам в возрасте 15-17 лет. Он считает, что действовал в интересах родителей, так как ученики с романтическими отношениями, по его опыту, начинают учиться хуже. Директор рассказал, что у него была школьная любовь, однако заметил, что в его время поступить в институт было проще.