Диснеевскую актрису выставили из отеля за наркотики

Вторник, 23 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Диснеевскую актрису выставили из отеля за наркотики

Звезду сериала «Танцевальная лихорадка» студии Disney Беллу Торн и ее друзей выставили из отеля в Парк-Сити, где проходит кинофестиваль «Сандэнс».

Группу застали за употреблением марихуаны, пишет New York Post.

В окружении Торн также заметили ее бойфренда, рэпера Mod Sun. Отмечается, что 20-летняя актриса приехала на «Сандэнс», чтобы представить фильм «Нация убийц». Инцидент произошел за несколько часов до премьеры ленты на кинофестивале. Артистка все же появилась на показе, однако затем отменила все запланированные интервью и исчезла из поля зрения журналистов, сославшись на болезнь.

Ранее в январе Торн заявила, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. Она призналась в этом после того, как запостила в Twitter полуобнаженное селфи. Один из пользователей в комментариях к фото предположил, что артистки домогались.

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка» и «Смешанные».

Последние новости

    • «Наполи» нацелился на голеадора из чемпионата Португалии

      Руководство «Наполи» приняло решение расстаться с нападающим Аркадиушем Миликом, который в Неаполе чаще лечится, чем играет.

      Подробнее

    • Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче ЧП

      Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне открылся первый отель сети Iberostar

      В Барселоне появился первый отель сети Iberostar Hotels & Resorts.

      Подробнее

    • В Испании проходит международный фестиваль барменов

      Лучшие бармены мира собрались в испанской столице на фестиваль The Drinks Show de Madrid Fusión, который проходит на этой неделе.

      Подробнее

    • Италия: Венеция, цены в ресторанах «кусаются»

      1.100 евро за четыре стейка и жареную рыбу заплатили четверо японских туристов в одном из ресторанов Венеции.

      Подробнее

    • Главой ПАСЕ стал итальянец

      Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти.

      Подробнее

    • Диснеевскую актрису выставили из отеля за наркотики

      Звезду сериала «Танцевальная лихорадка» студии Disney Беллу Торн и ее друзей выставили из отеля в Парк-Сити, где проходит кинофестиваль «Сандэнс».

      Подробнее

    • В Англии умер чемпион мира по футболу

      Чемпион мира по футболу-1966 в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался на 83-м году жизни.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!