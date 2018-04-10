Для юных водителей мопедов в Испании введут «нулевое промилле»

Вторник, 10 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Для юных водителей мопедов в Испании введут «нулевое промилле»

Министерство здравоохранения Испании заявило, что работает над законопроектом по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних.

Среди предлагаемых мер - введение нулевого уровня содержания алкоголя в крови для несовершеннолетних, находящихся за рулем мопедов.

Выступая на съезде Народной партии, министр здравоохранения Испании Долорс Монсеррат заверила, что испанское правительство твердо намерено защищать несовершеннолетних от употребления алкоголя, которое приводит к серьезным последствиям для здоровья, а также сказывается на учебе.

В рамках этой политики власти также собираются ограничить рекламу алкоголя в Интернете и усилить взаимодействие с учителями и родителями, пишет noticia.ru.

Монсеррат от имени правительства пообещала, что в Испании появится комплексное законодательство, направленное против насилия над детьми, которое будет включать механизмы для профилактики и защиты. Еще одним направлением работы является борьба с наркотической, игровой и другими видами зависимости, возникающими среди молодых людей.

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