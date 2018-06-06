До конца следующей недели в Испании будет холодно
До конца следующей недели во многих регионах Испании будет прохладнее, чем обычно.
Согласно данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), до конца следующей недели во многих регионах Испании сохранится прохладная погода, нехарактерная для этого периода времени. Уже в понедельник температура в Мадриде была на пять градусов ниже, чем в норвежском Осло, что на фоне последних лет является настоящей аномалией. На большей части страны среднесуточная температура будет на 1–3 ºC ниже, чем обычно, а в отдельных областях ожидаются грозы и сильные осадки, пишет espanarusa.com.
Испанские метеорологи объясняют сложившуюся ситуацию тем, что атлантические атмосферные бури, приносящие с собой непогоду, обычно проходят гораздо севернее, но на этот раз на их пути оказалась Испания, включая Канарские острова. Тем временем антициклон, вместе с которым должно прийти лето, продолжает «висеть» над Атлантическим океаном, лишенный доступа к материку.
За последнее десятилетие только в 2013 и 2016 годах средняя весенняя температура была ниже обычной – 13,7 ºC. Происходящее сейчас является исключением из правил, благодаря которому, прежде всего, прервется длительная засуха, которая нанесла сильный ущерб экономике страны. Тем не менее, повторение такого природного феномена в обозримом будущем крайне маловероятно, и тенденция к дальнейшему глобальному потеплению климата даст о себе знать в ближайшие годы.
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