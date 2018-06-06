До конца следующей недели в Испании будет холодно

Согласно данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), до конца следующей недели во многих регионах Испании сохранится прохладная погода, нехарактерная для этого периода времени. Уже в понедельник температура в Мадриде была на пять градусов ниже, чем в норвежском Осло, что на фоне последних лет является настоящей аномалией. На большей части страны среднесуточная температура будет на 1–3 ºC ниже, чем обычно, а в отдельных областях ожидаются грозы и сильные осадки, пишет espanarusa.com.

Испанские метеорологи объясняют сложившуюся ситуацию тем, что атлантические атмосферные бури, приносящие с собой непогоду, обычно проходят гораздо севернее, но на этот раз на их пути оказалась Испания, включая Канарские острова. Тем временем антициклон, вместе с которым должно прийти лето, продолжает «висеть» над Атлантическим океаном, лишенный доступа к материку.

За последнее десятилетие только в 2013 и 2016 годах средняя весенняя температура была ниже обычной – 13,7 ºC. Происходящее сейчас является исключением из правил, благодаря которому, прежде всего, прервется длительная засуха, которая нанесла сильный ущерб экономике страны. Тем не менее, повторение такого природного феномена в обозримом будущем крайне маловероятно, и тенденция к дальнейшему глобальному потеплению климата даст о себе знать в ближайшие годы.