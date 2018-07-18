Добро пожаловать на День рождения Москвы!

Среда, 18 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Добро пожаловать на День рождения Москвы!

В сентябре Москве исполнится 871 год.

Празднование на улицах, бульварах и площадях - по всему городу - будет грандиозным, а украсят его четыре миллиона цветов. На День рождения Москвы приглашают и жителей Португалии, в том числе читателей газеты «Слово». В российской столице будут искренне рады всем гостям - вне зависимости от родного языка, возраста и рода занятий.

С 30 августа по 9 сентября в Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем», все его мероприятия станут понятны без перевода, а их посещение для всех будет бесплатным. Ну, а Белокаменная буквально утонет в цветах...

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В это же время пройдет одноименный фестиваль Второй Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», темой которого в этом году станут ЯРКИЕ ЦВЕТА. Игра красок, воплощенная в идеях талантливых ландшафтных дизайнеров, станет запоминающимся подарком Москве - ко Дню города. Главные празднования придутся на 8 и 9 сентября.

Жители и туристы наверняка оценят необыкновенные уголки живой природы - цветущие сады и луга. Они раскинутся в самом центре мегаполиса и по всем округам. Спрятаться в них от городского шума и суеты смогут все желающие, а еще благодаря задумке их авторов - ландшафтных дизайнеров, не покидая этого великолепия, можно спуститься на морские глубины или подняться до космических высот, оказаться в разных точках Москвы и мира, познакомиться с творчеством великих художников.

Но это не все! Цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны», в рамках которого и состоится фестиваль «Цветочный джем», подготовил обширную празднично-культурную программу - для детей и взрослых, для семей и компаний друзей с различными развлечениями, играми и мастер-классами, уличными концертами и спектаклями, тематическими ярмарками и множеством сюрпризов.

Приезжайте в Москву отпраздновать ее День рождения!

Наталья Колобова (Москва)

Фото предоставлены оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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