Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле

Дочерей президента США Дональда Трампа Тиффани и Иванку сфотографировали во время посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, США.

По данным издания, сестры направлялись во Флориду, чтобы отпраздновать День благодарения с семьей на прибрежном курорте Mar-a-Lago.

Журналисты обратили внимание, что на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп наклеен ценник. Бренд обуви золотистого оттенка не уточняется.

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