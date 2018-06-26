Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

Вторник, 26 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа.

Фотографию она опубликовала в Instagram.

«Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом, который окончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех, кто отмечает сегодня #TransDayofAction», - написала Никсон.

Саманта Мозес родилась в ноябре 1996 года. Ее отец - бывший возлюбленный Синтии Дэнни Мозес. У бывшей пары есть также сын Чарльз, который родился в декабре 2002 года. В 2003-м Никсон и Мозес расстались.

Trans Day of Action проводится в Нью-Йорке с 2005 года. Его цель - привлечь внимание к дискриминации трансгендеров.

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