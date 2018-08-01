Дочери Кейт Миддлтон пришлось отказаться от брюк по прихоти матери

Среда, 01 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дочери Кейт Миддлтон пришлось отказаться от брюк по прихоти матери

Дизайнер детской одежды и стилистка дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Рейчел Райли объяснила, почему трехлетняя Шарлотта появляется на публике исключительно в платьях.

По словам Райли, Кейт Миддлтон решила одевать ребенка в традиционные платья, чтобы с годами на фотографиях ее одежда не казалась старомодной. «Простые вещи на детях — вне времени. Так вы не нарядите их во что-то, что выйдет из моды, и невозможно будет определить, когда именно сделана фотография», — рассказала дизайнер.

Она также добавила, что 36-летняя герцогиня Кембриджская позволяет Шарлотте носить штаны во время неофициальных выходов.

В мае сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках. По словам эксперта по этикету Уильяма Хансона, мальчикам из королевской семьи, которым еще не исполнилось семи лет, положено выходить на публику исключительно в шортах.

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