Доказан вред мобильных телефонов

Четверг, 09 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Доказан вред мобильных телефонов

Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения.

С возрастом происходит дегенерация желтого пятна (макулодистрофия), которая ухудшает остроту зрения и является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки. Считается, что свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра усугубляет нарушения сетчатки, однако ученые не знали, насколько это воздействие серьезно.

Исследователи выяснили, что макулодистрофия происходит из-за образования скрученной формы ретинала — производного витамина А, обладающего токсичным действием. Этот процесс обратим, однако у некоторых людей протекает неэффективно, в результате чего происходит накопление патогенной формы. Это приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, в результате повышается уровень кальция, клетки изменяют свою форму и гибнут.

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