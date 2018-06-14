Доказана польза религии для продолжительности жизни

Четверг, 14 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Доказана польза религии для продолжительности жизни

Группа ученых из Университета штата Огайо провела исследование, которое показало, что религия положительно влияет на продолжительность жизни.

Итоги научной работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science. Специалисты доказали, что религиозные люди живут на 5,64 года дольше, чем неверующие.

В основной части исследования использовались данные из тысячи некрологов из 42 штатов, на основании которых ученые анализировали религиозную принадлежность и образ жизни умерших. Дальнейшее изучение 500 некрологов из штата Айова выявило даже более серьезное расхождение в продолжительности жизни между верующими и атеистами - 6,48 года.

Ученые Болдуин Уэй (Baldwin Way) и Лаура Уоллес (Laura Wallace) связывают это с проживанием в регионе, где процент религиозных людей очень высок. На продолжительность жизни верующих людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство, что помогает решить проблему одиночества и малоподвижного образа жизни в старости. Однако эти очевидные причины объясняют лишь годовое расхождение продолжительности жизни верующих и атеистов, считают специалисты.

Религиозные люди также менее склонны к вредным привычкам и подвержены стрессу. Медитации, йога и молитвы помогают бороться с перенапряжением и негативом. Ученые предполагают, что эти факторы могут объяснять остальное расхождение, но они были зарегистрированы лишь в некоторых некрологах.

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