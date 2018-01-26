Доказано строительство египетских пирамид людьми

Пятница, 26 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Доказано строительство египетских пирамид людьми

Американские ученые выяснили, что при строительстве Великой пирамиды Гизы были допущены ошибки, из-за которых ее основание не представляет собой идеальный квадрат.

Исследователи считают, что, несмотря на наличие развитых инженерных навыков, египтяне просчитались и не сделали стороны сооружения равными по длине. Об этом сообщает Science Alert.

Несмотря на имеющиеся научные доказательства, что пирамиды были построены древними египтянами, существуют альтернативные версии, согласно которым эти сооружения воздвигнуты с помощью технологий, доступных только развитым цивилизациям. Так, идеальная геометрия пирамид - это якобы признак деятельности инопланетян.

Однако при попытке реконструировать внешний вид пирамид Гизы, каким он был 4 500 тысяч лет назад, ученые нашли дефекты. После возведения пирамид их облицовывали белым известняком. В 1168 году этот материал использовали для строительства новых домов после того, как Каир был сожжен арабами.

Исследователи искали места, где, вероятно, находились блоки известняка. Всего было найдено 84 точки, которые соответствовали краям облицованной пирамиды. Их перенесли на геометрическую сетку, и с помощью статистического анализа ученые рассчитали длину каждой стороны сооружения. Оказалось, что западная сторона была примерно на 14 сантиметров длиннее восточной.

По словам ученых, новые данные показывают, что древние египтяне действительно были превосходными строителями и могли строить пирамиды. Однако, как и все люди, они не были застрахованы от ошибок. Вместе с тем, до сих пор неизвестно, какой техникой они пользовались для столь геометрически точного возведения сооружений.

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