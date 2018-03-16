Дом и землю семьи Фриске выставят на торги

Родственники певицы так и не смогли объяснить, куда делись миллионы, собранные на лечение певицы.

Как сообщили в пресс-службе «Русфонда», на торги будет выставлен принадлежащий супругам Фриске земельный участок в деревне Крюково и расположенный на ней жилой дом.

Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Жанны Фриске, сообщается в постановлении суда.

Родители покойной певицы, Ольга и Владимир Фриске, на сегодняшнее заседание суда не явились, Дмитрий Шепелев - отец и законный представитель ее четырехлетнего сына - сообщил суду о своем согласии удаленно.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Несколько лет она боролась с самой тяжелой формой рака головного мозга - глиобластомой. На лечение Фриске силами ее поклонников было собрано 25 млн рублей. При этом на лечение была потрачена лишь небольшая часть. Родственники смогли отчитаться о расходовании только 4,12 млн рублей, остальные деньги пропали, пишет ntv.ru.