Доставщик пиццы остановил похищение женщины

Когда 24-летний Джои Грандл (Joey Grundl) привез пиццу одному из заказчиков, он заметил в глубине дома избитую женщину. Она показала на синяк под глазом и беззвучно прошептала: «На помощь». Затем женщина добавила: «Позвони в полицию». Вернувшись к машине, доставщик пиццы набрал номер службы спасения 911 и рассказал об увиденном.

Прибывшие по вызову помощники шерифа выяснили, что пиццу заказал бывший партнер хозяйки дома. Он ворвался к ней без стука, избил ее, а затем связал проводом от пылесоса по рукам и ногам и заткнул рот полотенцем. Мужчина развязал ее незадолго до приезда Грандла. Она просила освободить ее, но тот ответил: «Ты знаешь, что я не могу этого сделать».

Мужчину арестовали и обвинили в семи случаях домашнего насилия, в том числе в удушении, а также в похищении человека. Кроме того, он сознался, что у него в автомобиле было огнестрельное оружие.