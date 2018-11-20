Дожди в Испании

Огромный материальный ущерб понесли Валенсия и Аликанте из-за сильнейших осадков, обрушившихся на эти провинции накануне. Один человек погиб в Viveiro (Lugo), один пропал без вести в Ondarroa (Vizcaya), свыше 136 000 учеников не могут пойти в школы и остались без занятий, закрыт порт Gandía (Валенсия).

Красный уровень опасности сохраняется в этих провинциях до сих пор.

В связи с сильными дождями власти города Viveiro проводят параллельно работу по сбору информации о последствиях осадков, заявила мэр города María Loureiro.

Самые сильные осадки пришлись на районы юга Валенсии и севера Аликанте.

Согласно источникам Государственного агентства метеорологии (Aemet), количество осадков в Torrevieja (Аликанте) доходит до 100 л на кв м (100 мм), а в Sueca и Algemesí количество осадков составило 84,4 и 82 л на кв м (84,4мм и 82 мм) соответственно. Для сравнения: средняя норма осадков в Валенсии в ноябре (весь месяц) составляет 39 мм, пишет espanarusa.com.

В результате в южной части Валенсии и к северу от Аликанте закрыли тринадцать функциональных центров для людей с инвалидностью и домов пожилых для предотвращения инцидентов, которые могут случиться, если люди решат выйти на улицу.

В Каталонии эта осень - одна из самых дождливых за последние несколько лет: из-за дождя переполнились реки, затоплены дороги и повсюду наводнения, что привело к эвакуации нескольких домов в Жироне, где вода достигла метра в высоту.

На Балеарских островах объявлен оранжевый уровень опасности из-за осадков, количество которых может достигнуть 100 л на кв м (100мм) за 12 часов.

В Мурсии затоплены дороги, семьдесят студентов оказались в ловушке, ливень застиг их во время поездки на школьном автобусе в муниципалитете Картахены.

Государственное агентство метеорологии сообщает, что ситуация становится лучше, однако в течение следующих нескольких дней все еще ожидается череда шквалов, менее интенсивных, в Галиции и на западе Андалусии.