Древние европейцы оказались темнокожими

Среда, 07 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Древние европейцы оказались темнокожими

Ученые Музея естествознания и Университетского колледжа Лондона проанализировали ДНК Чеддарского человека, жившего около 10 тысяч лет назад на территории современной Англии.

Оказалось, что мужчина был темнокожим. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Человек из Чеддара был обнаружен в пещере Гофа в 1903 году в графстве Сомерсет. Его останки датируются 7150 годом до нашей эры и считаются древнейшим найденным в Британии полностью сохранившимся скелетом. Ученые считают, что его смерть была насильственной.

Первоначальная реконструкция облика предполагала, что мужчина был типичным европеоидом с карими глазами. Сейчас ученые пробурили отверстие в черепе для взятия образца кости и анализа ДНК, которая хорошо сохранилась в прохладных и сухих условиях пещеры.

Оказалось, что Чеддарский человек был смуглым и имел голубые глаза, что указывает на то, что белая кожа была характерна для более поздних европейцев.

Предполагается, что популяция людей, к которой относился мужчина, мигрировала в Британию в конце последнего (валдайского) оледенения.

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