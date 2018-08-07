ДТП в Италии: погибли мигранты

Инцидент произошел на юге страны: фургон столкнулся с грузовиком. Три человека, включая водителя грузовика, получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

По данным СМИ, все жертвы ДТП прибыли из Северной Африки. Данный инцидент произошел спустя два дня после аналогичного случая, в котором погибли четверо мигрантов с Африканского континента, пишет regnum.ru.