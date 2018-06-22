ДТП в Португалии: шесть человек погибли, двое ранены
В четверг, 21 июня, не менее шести человек погибли в результате ДТП в Португалии, еще два человека получили серьезные травмы.
О происшествии сообщило португальское издание Diario de Noticias, ссылаясь на спасательную службу.
Как уточняется, авария произошла в округе Сетубал неподалеку от Лиссабона. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих нефтеперерабатывающего завода, пишет vesti.ru.
Водителя и пассажира автомобиля с серьезными травмами отвезли в больницу, шесть пассажиров микроавтобуса скончались на месте. По данным правоохранителей, один из погибших рабочих - гражданин Бразилии, передает ТАСС.
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