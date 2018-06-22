ДТП в Португалии: шесть человек погибли, двое ранены

О происшествии сообщило португальское издание Diario de Noticias, ссылаясь на спасательную службу.

Как уточняется, авария произошла в округе Сетубал неподалеку от Лиссабона. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих нефтеперерабатывающего завода, пишет vesti.ru.

Водителя и пассажира автомобиля с серьезными травмами отвезли в больницу, шесть пассажиров микроавтобуса скончались на месте. По данным правоохранителей, один из погибших рабочих - гражданин Бразилии, передает ТАСС.