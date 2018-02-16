Дурова записали в долларовые миллиардеры

Пятница, 16 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дурова записали в долларовые миллиардеры

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером.

По предварительным оценкам журнала Forbes, его состояние достигло 1,7 миллиарда долларов.

Впервые в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes Дуров попал в 2016 году - с состоянием 600 миллионов долларов он занял 135 место.

В январе 2018 года источники TechCrunch сообщили о планах Telegram выпустить собственную криптовалюту под названием gram. Для этого мессенджер проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов), через которое, по разным оценкам, компания рассчитывает привлечь от 850 миллионов долларов до 5 миллиардов долларов.

В том же месяце канал Telegram info опубликовал документ, который, как утверждали авторы канала, компания подготовила к ICO. Из бумаги следовало, что на развитие мессенджера потратили 70 миллионов долларов. Большая часть бюджета пришлась на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.

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