Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юге Италии
В результате взрыва в жилом доме на юге Италии погибли два человека, еще четверо пострадали.
Инцидент произошел в ночь на 8 мая в районе Лампанаро в городе Кротон. Эпицентр взрыва находился в квартире жилого дома на четвертом этаже.
По предварительным данным, в результате погибли 58-летняя женщина и 48-летний мужчина, среди пострадавших - один взрослый и трое детей в возрасте от четырех до семи лет, все они госпитализированы.
Из-за взрыва обрушились внутренние стены квартиры. К расследованию инцидента приступили карабинеры, сотрудники полиции и пожарные, пишет regnum.ru.
Отмечается, что взрыв мог произойти в результате утечки бытового газа.
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