Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юге Италии

Инцидент произошел в ночь на 8 мая в районе Лампанаро в городе Кротон. Эпицентр взрыва находился в квартире жилого дома на четвертом этаже.

По предварительным данным, в результате погибли 58-летняя женщина и 48-летний мужчина, среди пострадавших - один взрослый и трое детей в возрасте от четырех до семи лет, все они госпитализированы.

Из-за взрыва обрушились внутренние стены квартиры. К расследованию инцидента приступили карабинеры, сотрудники полиции и пожарные, пишет regnum.ru.

Отмечается, что взрыв мог произойти в результате утечки бытового газа.