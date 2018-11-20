Два испанских аэропорта в числе лидеров по росту пассажиропотока

Во втором квартале он составил 6%, в начале года – 8,9%, пишет noticia.ru.

По данным Международного совета аэропортов (ACI), в третьем квартале два испанских аэропорта вошли в число лидеров по росту пассажиропотока в соответствующих категориях. Так, в Группе 1, которая включает аэропорты с пассажиропотоком более 25 млн человек, Мадрид занял второе место. Он показал рост в 8,6%, уступив лишь московскому «Шереметьево». В Группе 3, в которую входят аэропорты с пассажиропотоком от 5 до 10 млн пассажиров, Севилья заняла первую строчку, продемонстрировав рост в 23,3%.

В ACI отмечают, что многие аэропорты Европы переживают не самые лучшие времена из-за перегруженности, нестабильности, роста цен на топливо и изменении политики авиалиний.