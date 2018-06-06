Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг

Маньини, являющийся двукратным чемпионом мира, обвиняется в использовании или попытке использования запрещенных препаратов, а также в соучастии в допинговой схеме, Сантуччи - только в соучастии, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что антидопинговое агентство требует отстранить Маньини от участия в соревнованиях на восемь лет, а Мишеля Сантуччи, который завоевывал бронзовую медаль Олимпиады, - на четыре года.

Оба спортсмена были пациентами доктора Гвидо Порцеллини, которому предъявлены обвинения в поставке пловцам запрещенных веществ.