Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом

«Утром, около 11:00 (местного времени) воздушные трассы гражданской авиации на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли он не реагировал», — уточнил источник «Интерфакса».

В сообщении также говорится, что это может быть самолет-разведчик. «В соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО. Полет предположительно осуществлялся над нейтральными водами вдоль побережья Хабаровского края с разведывательными целями», — пояснил источник.

Другими источниками информация о потенциальном столкновении лайнеров China Southern Airlines с неопознанным самолетом пока не подтверждается.