Два миллиона граждан Италии уехали за рубеж за последние 12 лет

Среда, 24 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Два миллиона граждан Италии уехали за рубеж за последние 12 лет

Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны.

За последние 12 лет число граждан Италии, живущих за рубежом, увеличилось на 64% или на два миллиона человек, сообщает в среду, 24 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные официальной статистики.

К началу 2006 года число граждан, сообщивших государству о своем постоянном проживании за границей, составляло около 3,1 миллиона человек, в начале 2018 года — 5,1 миллиона человек, пишет regnum.ru.

Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны — население Италии составляет в настоящее время около 60,5 миллиона человек.

Жить за границу все чаще уезжают граждане среднего и старшего возраста, в некоторых случаях это связано с воссоединением со своими детьми и внуками, живущими за рубежом, отмечают статистики.

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