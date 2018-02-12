Два пассажирских поезда столкнулись в Австрии

В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. Еще 22, в том числе трое детей, получили травмы. Всех их доставили в больницы.

Как отмечается, по непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.

В полиции сообщили, что один из поездов был международным (EuroCity) и следовал из австрийского города Грац в германский Саарбрюккен, второй - местный пригородный. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, движение по линии приостановлено.