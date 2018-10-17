Две испанских локации в числе самых популярных в Instagram

Среда, 17 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Две испанских локации в числе самых популярных в Instagram

Instagram захватил фотографов и путешественников, которые зачастую выбирают направления для поездок по картинкам в социальной сети.

На фоне этой тенденции портал о путешествиях Viajeros Piratas выбрал десятку самых модных мест Instagram по всему миру. Два из них расположены в Испании.

Одной из трендовых испанских локаций названа Muralla Roja («Розовая стена») в Кальпе (Аликанте). Этот жилой комплекс был построен по проекту архитектора Рикардо Бофилла Леви в 1973 году, а сейчас стал одним из мест паломничества инстаграмеров в Испании. Несколько международных брэндов одежды также выбрали его в качестве съемочной площадки для своих каталогов, пишет noticia.ru.

Еще одна фотогеничная испанская достопримечательность – Хрустальный дворец, расположенный в парке Ретиро в Мадриде. Его популярность объясняется игрой света и цвета в разных уголках. Лучшие фото дворца получаются осенью, когда он окрашивается в желто-оранжевые тона, а особенно живописно переливы листвы выглядят на закате.

В мировой топ-10 также вошли сад Cloud forest в Сингапуре, река Рио-Селесте в Коста-Рике, район Бо-Каап в Кейптауне (ЮАР), поселок Цзюфэнь на Тайване, район Куорри-Бэй в Гонконге, район Шордич в Лондоне, город Вальпараисо в Чили и Таузар в Тунисе.

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