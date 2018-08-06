Двух велосипедистов в Испании насмерть сбил автомобиль

Каталонская транспортная служба сообщила, что авария произошла около 08:16 на 8-м км автотрассы, рядом с Монтбрио-дель-Камп. По предварительной информации, автомобиль наехал на велосипедистов. Движение в районе места ДТП было перекрыто, обстоятельства произошедшего выясняются, пишет noticia.ru.

На место прибыли 11 патрульных машин Мосос-д'Эскуадра, 4 машины скорой помощи и 2 бригады пожарной службы, однако спасти жизни двух велосипедистов не удалось.