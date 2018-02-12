Двухметровый американец избил медведя за нападение на его собаку

Понедельник, 12 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Двухметровый американец избил медведя за нападение на его собаку

В американском городе Дедхэм, штат Мэн, черный медведь напал на мужчину с собакой.

По словам 29-летнего Дастина Грея, он встретил медведя, когда выгуливал в лесу своего 11-месячного щенка. Хищник прыгнул на собаку, когда она остановилась, чтобы помочиться.

Мужчина, рост которого составляет 196 сантиметров, утверждает, что стал бить и пинать зверя. Медведь сбил его с ног, но затем бросил щенка и убежал в лес.

Собаку доставили в ветеринарную клинику с тяжелыми проникающими ранениями. Ее хозяин отделался синяками и царапинами.

Черный медведь, или барибал, - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Вес особи, напавшей на собаку в Дедхэме, составлял около 70 килограммов.

В ноябре черные медведи впадают в зимнюю спячку и, как правило, выходят из берлог не раньше марта. В холодном климате спячка может продолжаться до шести месяцев. Из-за этого зимой они нападают на людей очень редко.

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