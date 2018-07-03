Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва

Вторник, 03 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва

Город Баку, население которого составляет более 2 миллионов человек, почти полностью оказался обесточен из-за взрыва на теплостанции «Азербайджан».

Причиной, по предварительным данным, стала сильная жара в стране. Об этом во вторник, 3 июля, сообщает местное издание Oxu.

Отмечается, что из-за высокой температуры воздуха в системе охлаждения ТЭЦ возникли неполадки.

Работники ТЭЦ пообещали восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

Специалисты выясняют точные обстоятельства случившегося. По другим данным, авария произошла по вине сотрудников компании «Азерэнержи».

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