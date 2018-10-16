Двум миллионам испанцев не хватает денег на лекарства

Вторник, 16 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Двум миллионам испанцев не хватает денег на лекарства

Более двух миллионов жителей Испании не могут купить себе лекарственные препараты из-за финансовых трудностей.

По данным Национального статистического института на 1 января 2018 года, проблема больше всего затрагивает такие регионы как Канарские острова, где 11,3% жителей не могут себе позволить лекарства, Андалусия – 7,2% и Валенсийское сообщество – 6,3%. Только в Андалусии денег на препараты не хватает 605,5 тысячам человек.

Сообщается, что в большинстве своем с затруднениями сталкиваются пожилые люди с низкой пенсией, безработные, а также разведенные женщины с детьми, которые не получают алименты от бывших мужей.

Самые положительные показатели зарегистрированы в Астурии, где лишь у 0,3% нет возможности купить медикаменты. В Стране Басков, Мурсии и Риохе они находятся в пределах 1,5-2%, пишет noticia.ru.

В Испании некоторым категориям граждан выплачиваются субсидии на лекарства. Так, получатели минимальной пенсии имеют право на компенсацию стоимости медикаментов в полном размере, пенсионерам, получающим менее 18 тысяч евро в год, на эти цели выделяют 8,23 евро в месяц, а получающим от 18 до 100 тысяч  – 18,52 евро в месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии

      Нападающий сборной Португалии Эдер прокомментировал победу национальной команды в контрольном матче с Шотландией.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду – об изнасиловании

      Роналду потратил более 1 млн долларов на дело об изнасиловании.

      Подробнее

    • Испания: робот будет учить детей в мадридской школе

      В школе Colegio Europeo de Madrid, расположенной в столичном пригороде Лас-Росас, тестируют робота для педагогических целей.

      Подробнее

    • Двум миллионам испанцев не хватает денег на лекарства

      Более двух миллионов жителей Испании не могут купить себе лекарственные препараты из-за финансовых трудностей.

      Подробнее

    • Гвардиола хочет поработать в Италии

      Испанский тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что когда-нибудь возглавит итальянский клуб.

      Подробнее

    • Италия: праздник татарской культуры в Риме

      Праздник татарской культуры, посвященный народному поэту, литературному критику и просветителю, переводчику и общественному деятелю Габдулле Тукаю, прошел в РЦНК в Риме.

      Подробнее

    • Кошка спасла хозяйку от рака груди

      Жительница английского города Ньюкасл Анджела Тиннинг (Angela Tinning) рассказала, что обнаружила у себя рак груди на ранней стадии благодаря кошке.

      Подробнее

    • Умер один из основателей Microsoft

      Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался от рака в возрасте 65 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья