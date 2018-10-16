Двум миллионам испанцев не хватает денег на лекарства

По данным Национального статистического института на 1 января 2018 года, проблема больше всего затрагивает такие регионы как Канарские острова, где 11,3% жителей не могут себе позволить лекарства, Андалусия – 7,2% и Валенсийское сообщество – 6,3%. Только в Андалусии денег на препараты не хватает 605,5 тысячам человек.

Сообщается, что в большинстве своем с затруднениями сталкиваются пожилые люди с низкой пенсией, безработные, а также разведенные женщины с детьми, которые не получают алименты от бывших мужей.

Самые положительные показатели зарегистрированы в Астурии, где лишь у 0,3% нет возможности купить медикаменты. В Стране Басков, Мурсии и Риохе они находятся в пределах 1,5-2%, пишет noticia.ru.

В Испании некоторым категориям граждан выплачиваются субсидии на лекарства. Так, получатели минимальной пенсии имеют право на компенсацию стоимости медикаментов в полном размере, пенсионерам, получающим менее 18 тысяч евро в год, на эти цели выделяют 8,23 евро в месяц, а получающим от 18 до 100 тысяч – 18,52 евро в месяц.