Джастин Бибер тайно женился

Четверг, 18 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Джастин Бибер тайно женился

24-летняя поп-звезда Джастин Бибер и его девушка, 21-летняя модель Хейли Болдуин тайно поженились.

Об этом в четверг, 18 октября очевидец рассказал интернет-изданию Daily Mail.

Днем ранее пара была замечена в церкви в Беверли-Хиллз. Когда они выходили из здания, к ним подошла фанатка, которая сказала: «Не хочу вас поздравлять, но ответьте, вы женаты?» И оба ответили «да». Бибер назвал девушку ангелом, а также рассказал поклоннице, что у них бывают и взлеты, и падения, как и у любой пары.

Позже в сети появились фотографии, как пара подбирает себе новый дом и как вечером приезжает в церковь. Однако официальных заявлений Бибер и Болдуин пока не делали.

Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До этого он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Модель Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

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