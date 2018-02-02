Джефф Безос стал еще богаче

Пятница, 02 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Джефф Безос стал еще богаче

Богатейший человек мира заработал 6,5 миллиарда долларов за вечер.

Основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2 процента в ходе вечерней сессии 1 февраля. Об этом сообщает Marketwatch. Общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса.

Начало года оказалось чрезвычайно удачным для Безоса, который заработал 17,4 миллиарда долларов только в январе. Акции Amazon за последний месяц поднялись на 19 процентов. Для сравнения, индекс Dow Jones, объединяющий котировки 30 крупнейших компаний США, вырос за январь на 6 процентов.

В начале января Безос стал самым богатым человеком в истории. Его состояние превысило 105 миллиардов долларов. Но данный рейтинг не учитывал изменения покупательной способности долларов из-за инфляции.

Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.

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