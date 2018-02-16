Дженнифер Энистон объявила о разводе

Пятница, 16 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Дженнифер Энистон объявила о разводе

Дженнифер Энистон разводится с актером Джастином Теру, сыгравшим главную роль в сериале «Оставленные», после двух с половиной лет брака.

Артисты объявили об этом порталу BuzzFeed в пятницу, 16 февраля.

«Мы вместе приняли такое решение в конце прошлого года. Мы - два хороших друга, которые решили пойти своими путями, но надеемся на продолжение ценной дружбы», - говорится в заявлении.

Энистон и Теру отметили, что не хотят, чтобы СМИ спекулировали на их разводе, поэтому решили сами придать это огласке. Они подчеркнули, что любая другая информация в прессе по этому поводу - выдумки.

Актеры впервые встретились в 2011-м. Год спустя они решили обручиться. Свадьба состоялась в августе 2015 года.

Дженнифер Энистон прославилась ролью Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». Также снималась в картинах «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой» и других.

Джастин Теру также сыграл в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв», «Американский психопат» и «Внутренняя империя».

Последние новости

    • Португалец Роналду забил 100 голов за один клуб

      В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимает «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

      Подробнее

    • Португальца нашли мертвым в Британии

      Сигнал поступил от членов контактной группы округа Вестминстер в 07:16.

      Подробнее

    • Храм Святого Семейства - самое популярное место в Испании

      Храм Святого Семейства в Барселоне вошел в мировой топ-10 самых бронируемых достопримечательностей, составленный порталом TripAdvisor.

      Подробнее

    • В Испании открывается Муниципальный офис больших данных

      Барселона открывает первый в Испании Муниципальный офис больших данных.

      Подробнее

    • Италия: Инфантино хочет предложить Буффону работу в ФИФА

      Президент ФИФА Джанни Инфантино сожалеет по поводу невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. 

      Подробнее

    • Итальянцы придумали новый способ бросить курить

      Что только не перепробовали те, кто курят и никак не могут бросить.

      Подробнее

    • Дженнифер Энистон объявила о разводе

      Дженнифер Энистон разводится с актером Джастином Теру, сыгравшим главную роль в сериале «Оставленные», после двух с половиной лет брака.

      Подробнее

    • Власти Филиппин пригрозили закрыть 300 отелей

      Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал владельцам гостиниц, расположенных на острове Боракай, за два месяца очистить курорт и омывающие его воды.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!