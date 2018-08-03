Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей хорошей формы

Йоге и фитнесу она теперь предпочитает занятия боксом. Об этом актриса рассказала в интервью журналу InStyle.

«В прошлом году я открыла для себя бокс и просто влюбилась в него. Я никогда раньше не занималась никаким спортом, кроме йоги, так долго», — отметила Энистон. По словам актрисы, в боксе ее привлекает необходимость постоянно думать головой, а не просто крутить педали или бежать.

«Бокс — прекрасный способ выбросить агрессию. Вы ментально выпускаете все то дерьмо, которое ваши глаза и уши воспринимают каждый день. Также есть место маленьким фантазиям, когда ты представляешь себе конкретного человека, которого бьешь», — добавила актриса.

В июле фотограф Сара Макгонагалл обнаружила, что бывший муж Дженнифер Энистон Брэд Питт подражает внешности своих женщин. Фотограф опубликовала несколько снимков, на которых голливудский актер и его вторая половина одинаково одеты, обуты или даже пострижены. Питт подражал Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли.