Джильберто Бенеттон‍ умер в Италии

Вторник, 23 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Джильберто Бенеттон‍ умер в Италии

Один из основателей итальянской Benetton Group Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни.

Джильберто Бенеттон был советником в Benetton Group, а также вице-президентом финансовой и кейтеринговой компании Autogrill компании Edizione, сообщает Коммерсант.

Кроме того, он был советником в операторе итальянских дорог Atlantia, инвестиционном банке Mediobanca, производителе автомобильных шин Pirelli & C. и страховой компании Allianz.

В рейтинге самых состоятельных людей Forbes он занимал 652-е место в мире и 12-е в Италии, пишет euromag.ru.

Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями Лучано и Карло и сестрой Джулианой основал United Colors of Benetton в 1965 году. Группа располагает сетью из 6 тыс. магазинов в 120 странах. В июле 2018 года младший из четырех братьев Карло Бенеттон умер в возрасте 74-х лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • «Портрет Португалии в Европе-2018»

      Исследование под этим названием подготовлено компанией Portadata, входящей в Фонд Франсишку Мануэл душ Сантуш, и представлено в Брюсселе.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду назвал себя счастливым

      Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его адвокаты уверены в победе в деле об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

      Подробнее

    • Bankia продает 1200 квартир в Испании по цене до 75 тысяч евро

      Банк Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate выставили на продажу более 2000 объектов со скидками до 40%.

      Подробнее

    • 15% жилья в Испании покупают иностранцы

      На иностранцев приходится 15% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании.

      Подробнее

    • Джильберто Бенеттон‍ умер в Италии

      Один из основателей итальянской Benetton Group Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни.

      Подробнее

    • Италия: стритфуд-фестиваль пройдет в Риме

      С 29 октября до 6 января в парке развлечений Luneur пройдет фестиваль уличной еды.

      Подробнее

    • Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

      В США невеста, отменившая свадьбу, пожертвовала незнакомцам свою церемонию.

      Подробнее

    • Семья 14 лет ходила скорбеть не на ту могилу

      Жительница Великобритании Кэтрин Квик спустя 14 лет после похорон своей бабушки выяснила, что останки захоронили не в той могиле.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья