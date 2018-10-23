Джильберто Бенеттон‍ умер в Италии

Джильберто Бенеттон был советником в Benetton Group, а также вице-президентом финансовой и кейтеринговой компании Autogrill компании Edizione, сообщает Коммерсант.

Кроме того, он был советником в операторе итальянских дорог Atlantia, инвестиционном банке Mediobanca, производителе автомобильных шин Pirelli & C. и страховой компании Allianz.

В рейтинге самых состоятельных людей Forbes он занимал 652-е место в мире и 12-е в Италии, пишет euromag.ru.

Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями Лучано и Карло и сестрой Джулианой основал United Colors of Benetton в 1965 году. Группа располагает сетью из 6 тыс. магазинов в 120 странах. В июле 2018 года младший из четырех братьев Карло Бенеттон умер в возрасте 74-х лет.