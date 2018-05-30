Джо Харт может переехать в Португалию

Сперва португальцы присматривались к вратарю «Сампдории» Эмилиано Вивиано, но затем переключились на бывшего стража ворот сборной Англии, пишет soccer.ru.

Вероятность того, что Харт сменит клубную прописку, достаточно высока, во второй половине сезона игрок нечасто попадал в стартовый состав «молотобойцев». Ранее сообщалось, что голкипер сменил своих агентов.