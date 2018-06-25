Джонни Депп оказался на мели

Выяснилось, что Депп полностью растратил свое состояние и влез в миллионные долги. По словам журналиста, он ведет образ жизни, который не может себе позволить. В частности, он владеет 14 домами и тратит несколько миллионов долларов в месяц на частные перелеты, а также, как гласят финансовые отчеты, тратит 30 тысяч долларов в месяц на вино. Сам Депп последний пункт отрицает: «Оскорбительно заявлять, будто я трачу 30 тысяч долларов на вино. Потому что я трачу гораздо больше», - говорит он.

В настоящий момент актер судится со своими бывшими менеджерами и обвиняет их в растрате. По словам Деппа, компания TMG не вводила его в курс финансовой ситуации, из-за чего он не мог остановить растраты. Он также обвинил их в том, что они за его спиной выплатили семь миллионов долларов его сестре.

По словам журналиста, документы, которые имеются в архиве Деппа, говорят о том, что он знал о своем положении. Автор сомневается, что актеру удастся выиграть суд, тем более что менеджеры подали ответный иск.

Считается, что Джонни Депп заработал 650 миллионов долларов в сумме за все свои фильмы. Среди самых прибыльных его проектов - франшиза «Пираты Карибского моря».