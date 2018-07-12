Джордж Клуни идет на поправку после аварии в Италии

Об этом сообщил агент актера Стэн Розенфилд изданию The New York Times.

Розенфилд заявил, что актер лечится дома, и уверил, что с Клуни все будет в порядке, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Италии американский актер Джордж Клуни при поездке на скутере столкнулся с автомобилем. В результате ДТП актер был госпитализирован.