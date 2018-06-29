Джордж Сорос купил долю в Xiaomi

Одним из новых инвесторов оказался американский миллиардер Джордж Сорос.

В рамках своего размещения компания смогла продать 2,18 миллиарда акций по цене 17 гонконгских долларов (2,17 американского доллара) за штуку. При этом изначально объявляла о том, что оценивает свои бумаги в коридоре от 17 до 22 гонконгских долларов. Таким образом, IPO прошло по нижней границе ранее определенной цены. Вся компания сейчас оценивается в 54 миллиарда долларов.

Среди инвесторов, купивших акции Xiaomi, были американский миллиардер Джордж Сорос и китайская инвестиционная компания Hillhouse Capital. По данным источников Bloomberg, фонд Сороса ограничился приобретением небольшого пакета.

Аналитик компании Counterpoint Research, слова которого приводит агентство, указывает, что привлекательность Xiaomi для потенциальных инвесторов существенно снизилась из-за ее низкой маржинальности по основному направлению бизнеса - производству смартфонов. Эксперт считает, что компании стоит больше инвестировать в производство, особенно на фоне международной экспансии.

Однако несмотря на это, IPO стало самым масштабным на Гонконгской бирже с сентября 2016 года, когда свои акции на открытом рынке впервые разместил Postal Savings Bank of China. Кредитной организации тогда удалось собрать 7,6 миллиарда долларов.