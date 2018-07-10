Джорджа Клуни сбила машина

Вторник, 10 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Джорджа Клуни сбила машина

Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, Италия.

Артист ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле, пишет The Sun во вторник, 10 июля.

Отмечается, что 57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

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